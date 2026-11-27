RADAR BOGOR – Kecelakaan beruntun melibatkan tiga mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Museum PETA, Kota Bogor, Jumat, 27 November 2026 sekitar pukul 14.30 WIB.

Kecelakaan di Jalan Sudirman Bogor tersebut diduga bermula saat sebuah minibus yang melaju dari arah Sawojajar menuju Air Mancur mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya.

Kendaraan itu kemudian diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Sudirman Bogor.

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Benturan terjadi secara beruntun. Minibus tersebut lebih dulu menghantam bagian samping kendaraan lain sebelum akhirnya terlibat adu banteng dengan mobil dari arah berlawanan. Dua sepeda motor yang berada di sekitar lokasi juga ikut menjadi korban.

Pengendara Motor Terpental, Satu Korban Terjepit

Advertisement Saksi mata di lokasi, Arnold (55), mengatakan minibus yang diduga menjadi pemicu kecelakaan melaju cukup kencang sebelum mengambil jalur berlawanan.

“Saya melihat mobil itu datang dari arah atas dengan kencang. Dia mengambil jalur orang. Saya sempat hendak memperingatkan, tetapi belum sempat bicara, mobil itu sudah menabrak,” kata Arnold.

Menurut Arnold, kecepatan minibus tersebut diperkirakan mencapai 60 hingga 80 kilometer per jam.

Benturan keras membuat salah satu pengendara motor terpental dari kendaraannya.

Arnold menyebut pengendara tersebut merupakan anggota TNI. Korban terlempar ke sisi kiri bersama sepeda motornya yang mengalami kerusakan.

Sementara pengendara motor lainnya mengalami kondisi lebih parah. Korban disebut terjepit di antara dua mobil dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan.