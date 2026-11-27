RADAR BOGOR – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor mencatat lebih dari 30 ribu kunjungan masyarakat sepanjang 2026.

Tingginya aktivitas pelayanan membuat kapasitas ruangan di MPP yang berlokasi di Lippo Plaza Keboen Raya mulai kewalahan menampung instansi penyedia layanan.

Penata Kelola Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bogor, Sugeng Rulyadi, mengatakan total kunjungan MPP sejak 1 Januari hingga 26 November 2026 mencapai 30.104 orang.

Angka tersebut setara dengan rata-rata sekitar 2.509 kunjungan setiap bulan atau 114 orang per hari.

"Kalau kunjungan sendiri, dari 1 Januari 2026 sampai dengan 26 November 2026, terhitung 30.104 jumlah pengunjung yang terlayani," kata Sugeng saat ditemui di Kantor DPMPTSP Kota Bogor, Jumat, 27 November 2026.

Advertisement Saat ini, MPP Kota Bogor menyediakan 195 jenis layanan yang berasal dari 23 instansi. Jumlah tersebut terdiri atas 18 instansi vertikal dan lima instansi Pemerintah Kota Bogor, termasuk DPMPTSP.

Dari ratusan layanan yang tersedia, terdapat tiga jenis pelayanan yang paling banyak dikunjungi masyarakat, yakni Samsat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Imigrasi.

Ketiganya menjadi layanan dengan aktivitas kunjungan yang relatif konsisten setiap harinya.

Warga Bisa Pesan Antrean Sehari Sebelumnya

Untuk mempermudah masyarakat, MPP Kota Bogor telah menerapkan sistem antrean digital. Melalui sistem ini, pemohon dapat menentukan jenis layanan sekaligus memilih jadwal kedatangan.

Bahkan, nomor antrean bisa dipesan sehari sebelum masyarakat datang ke lokasi. Dengan demikian, warga dapat mengatur waktu kunjungan tanpa harus langsung mengantre secara manual di tempat.