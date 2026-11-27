RADAR BOGOR – Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Heulang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, memasuki tahap baru.

Sebanyak 104 PKL di Bogor dinyatakan lolos kurasi dan disiapkan menempati zona kuliner permanen di Jalan Kasintu dan Jalan Japati.

Lurah Tanah Sareal, Irfan Kurniawan, mengatakan para prdagang tersebut merupakan hasil pendataan dan verifikasi terhadap PKL yang selama ini berjualan di sekitar Taman Heulang Bogor.

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Total terdapat 253 PKL yang masuk dalam pendataan digital dan pemeriksaan langsung di lapangan.

Setelah proses verifikasi, 104 pedagang yang berdomisili di Kecamatan Tanah Sareal dinilai memenuhi kriteria untuk menempati zona kuliner.

Advertisement Salah satu pertimbangan dalam proses kurasi adalah lama waktu pedagang menjalankan usahanya.

PKL yang masuk dalam daftar penataan merupakan pedagang yang telah berjualan sebelum 2024.

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Dilengkapi Booth dan Kantong Parkir

Untuk mendukung penataan, pemerintah menyiapkan fasilitas booth bagi para pedagang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Danone.

Selain tempat berjualan, kawasan tersebut juga disiapkan dengan kantong parkir di Jalan Manyar.

Fasilitas ini diharapkan dapat membuat aktivitas perdagangan maupun mobilitas pengunjung menjadi lebih tertata.