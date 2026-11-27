RADAR BOGOR – Di tengah permukiman warga Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terdapat potensi usaha yang belum banyak diketahui masyarakat. Warga RT 01/11 mengembangkan budidaya jamur tiram putih yang mulai bergerak dari sekadar produksi hingga menjadi berbagai olahan pangan bernilai jual.

Sentra budidaya jamur tiram di Harjasari Bogor tersebut berada cukup jauh dari jalan utama sehingga keberadaannya belum banyak terlihat.

Padahal, aktivitas warga di Harjasari Bogor tersebut sudah mencakup proses produksi baglog, pembibitan, perawatan hingga pengolahan hasil panen jamur tiram.

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Kondisi itu mendorong Kelurahan Harjasari untuk ikut memperkuat pengembangan usaha warga.

Promosi, pengemasan produk hingga perluasan pemasaran menjadi sejumlah aspek yang mulai mendapat perhatian.

Advertisement Lurah Harjasari, Irwan Adriansyah, mengatakan budidaya jamur tiram putih merupakan salah satu potensi ekonomi warga yang layak dikembangkan.

"Kalau dari jalan utama memang tidak terlalu terlihat. Makanya kami ingin memperkenalkan bahwa di sini ternyata ada potensi-potensi usaha warga, salah satunya budidaya jamur tiram," ujar Irwan saat ditemui di lokasi budidaya, Jumat, 27 November 2026.

Menurutnya, potensi tersebut tidak berhenti pada hasil panen.

Jamur yang diproduksi warga juga diolah menjadi berbagai makanan sehingga memiliki nilai tambah.

Beberapa produk yang diperkenalkan antara lain risol jamur, pepes jamur hingga jamur krispi. Diversifikasi produk tersebut dinilai dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil budidaya.