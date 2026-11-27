RADAR BOGOR – Kantor Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, hingga kini belum memiliki gedung permanen milik pemerintah daerah.

Selama lima tahun terakhir, pelayanan masyarakat dari kantor Kelurahan Pakuan Bogor masih berlangsung di bangunan kontrakan dengan biaya sewa mencapai sekitar Rp119 juta per tahun.

Dari total 68 kelurahan di Kota Bogor, Pakuan menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor kelurahan definitif.

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Sejak 2021, aktivitas pelayanan publik menempati rumah kontrakan di Jalan Aster VI Nomor 7. Bahkan, masa sewa bangunan tersebut kembali diperpanjang hingga 2027.

Lurah Pakuan, Budi Hartono, mengungkapkan belum terealisasinya pembangunan kantor permanen bukan disebabkan ketiadaan anggaran.

Advertisement Pada 2025, Pemkot Bogor sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,5 miliar untuk pengadaan lahan maupun bangunan kantor kelurahan.

Survei bersama sejumlah fraksi DPRD Kota Bogor dan kajian konsultan melalui studi kelayakan (feasibility study/FS) juga sempat dilakukan.

Namun, rencana tersebut terkendala penolakan warga Komplek Pakuan 2 yang keberatan jika kantor kelurahan dibangun di lingkungan mereka.

"Bukan Pemerintah Kota Bogor tidak mempunyai anggaran, kami sudah menganggarkan kurang lebih tujuh setengah miliar pada 2025, tetapi kendalanya warga di Komplek Pakuan 2 menolak keberadaan kantor kelurahan di dalam komplek," ujar Budi saat ditemui di sela kegiatan silaturahmi aparatur wilayah Bogor Selatan, Jumat , 27 November 2026.

Menurutnya, mayoritas penghuni kompleks merupakan warga lanjut usia.