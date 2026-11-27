RADAR BOGOR – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bogor mengajak masyarakat lebih aktif menyampaikan informasi terkait potensi gangguan keamanan maupun persoalan sosial di lingkungan masing-masing.

Upaya ini dilakukan untuk memperkuat deteksi dini sekaligus menjaga kondusivitas wilayah. Salah satunya melalui sosialisasi dan penguatan koordinasi FKDM di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Kegiatan yang dipimpin Ketua FKDM Kota Bogor, Rudi, tersebut diikuti sekitar 65 peserta.

Advertisement Baca Juga: Kantor Kelurahan Pakuan Bogor Habiskan Rp119 Juta per Tahun

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor selaku penasihat FKDM beserta jajaran, Camat Tanah Sareal, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan dari 11 kelurahan.

Dalam sosialisasi tersebut, Rudi menjelaskan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja FKDM dalam membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi gangguan di tengah masyarakat.

Advertisement Ia menegaskan, FKDM tidak hanya berfungsi sebagai wadah pemantauan, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan begitu, informasi mengenai persoalan di lingkungan warga bisa lebih cepat diterima dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

"FKDM hadir sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga kondusivitas Kota Bogor. Dengan 15 anggota FKDM tingkat kota serta dukungan dua orang perwakilan di masing-masing kecamatan, kami berharap informasi dari masyarakat dapat diserap secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, setiap potensi permasalahan dapat diketahui sejak dini dan ditindaklanjuti secara tepat," ujar Rudi.

Menurutnya, partisipasi warga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem kewaspadaan dini.

Sebab, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai dinamika dan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya.