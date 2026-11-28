RADAR BOGOR – Penguatan kualitas sumber daya manusia dan regenerasi kepemimpinan menjadi perhatian akademisi IPB University, Dr. Warcito, S.P., M.M., dalam mendorong pembaruan sistem pengkaderan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI.

Ia mengusulkan model pengkaderan ICMI berbasis pengembangan talenta yang menggabungkan pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, kemampuan kepemimpinan, hingga kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk melahirkan generasi pemimpin bangsa yang memiliki integritas, kapasitas, dan daya saing.

Advertisement Gagasan itu dipaparkan Warcito dalam Webinar Nasional Pra-Muktamar ICMI Seri II bertema “Membangun Karakter Cendekiawan Muslim Berbasis Nilai Profetik: Faith, Integrity, and Intellectual Responsibility” yang digelar secara daring pada Jumat 27 November 2026.

Warcito saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan ICMI Orwilsus Bogor.

Ia juga mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif (LKPE) IPB University.

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Dalam pemaparannya, ia menilai pola pengkaderan perlu mengalami perubahan agar tidak sekadar berfokus pada penambahan jumlah anggota.

Lebih dari itu, proses kaderisasi harus mampu menciptakan individu dengan karakter kuat, keahlian yang relevan, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan memberikan manfaat secara langsung.

Pada sesi penutup yang mengangkat tema “Dari Nilai Profetik Menuju Aksi Transformatif Cendekiawan Muslim”, Warcito menegaskan bahwa pengembangan kepemimpinan harus berangkat dari kesatuan nilai iman, ilmu, dan amal.

Prinsip tersebut dirangkum dalam pesan yang menjadi landasan pemikirannya, yakni, “Iman sebagai landasan, ilmu sebagai amanah, amal sebagai bukti, ridha Allah sebagai tujuan.”