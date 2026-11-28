RADAR BOGOR – Beban kerja guru tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mengajar di kelas. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Bakti Guru yang digelar Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Bogor (IKA SMANSA Bogor) bersama SMAN 1 Bogor, Sabtu, 28 November 2026.

Kegiatan IKA SMANSA Bogor yang menjadi bagian dari peringatan Hari Guru itu menyasar guru aktif, tenaga administrasi, hingga guru purnabakti. Peserta tidak hanya mendapat pemeriksaan kesehatan fisik, tetapi juga pembekalan mengenai kesehatan jiwa dan pengembangan diri.

Psikiater sekaligus alumni SMAN 1 Bogor, dr. Lahargo Kembaren, SpKJ, mengatakan kondisi mental guru perlu mendapat perhatian serius. Sebab, kesehatan psikologis pendidik dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan murid dan menjalankan proses pembelajaran.

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“Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kesehatan jiwa terganggu maka aktivitas sehari-hari akan ikut terganggu,” jelasnya.

Kenali Tanda Stres Sejak Dini

Advertisement Lahargo menjelaskan, stres dapat dikenali melalui sejumlah perubahan, baik secara fisik maupun psikologis.

Beberapa di antaranya adalah kelelahan berlebihan, munculnya kecemasan, hingga kesulitan berinteraksi dengan orang lain.

Ia kemudian membagikan enam fondasi yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan jiwa. Mulai dari tidur yang cukup dan berkualitas, mengonsumsi makanan bergizi, rutin beraktivitas fisik, hingga memperoleh paparan sinar matahari pagi.

Hubungan sosial yang sehat dan suportif juga penting. Begitu pula relaksasi serta aktivitas yang memberikan makna, seperti menjalankan hobi dan beribadah.

Guru juga diminta tidak menguras energi untuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali.

Melalui konsep The Circle of Control, Lahargo membagi persoalan menjadi dua kelompok, yakni hal yang dapat dikendalikan dan hal yang berada di luar kendali.