RADAR BOGOR – Kerja keras warga RT 03/RW 06, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, akhirnya membuahkan hasil. Setelah beberapa kali mengikuti ajang Bogor Bersih, lingkungan tersebut berhasil meraih Juara 3 kategori Permukiman Swadaya pada Bogor Bersih 2026.

Prestasi Bogor Bersih itu diraih setelah RT 03/RW 06 Kelurahan Babakan melewati rangkaian penilaian dari total 84 RT yang mengikuti kompetisi tingkat Kota Bogor.

Kemenangan Kelurahan Babakan di Bogor Bersih 2026 tersebut disambut sukacita oleh warga dan pengurus lingkungan. Ketua RT 03/RW 06, Kefry, mengaku bangga karena perjuangan yang dilakukan bersama warga selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan penghargaan.

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“Alhamdulillah yang pertama ya, saya merasa senang sekali karena perjuangan kami tidak sia-sia, kami sudah beberapa kali ikut dan alhamdulillah malam ini kami berhasil mencapai apa yang telah kami dambakan,” ujar Kefry usai menerima penghargaan pada malam Anugerah Bogor Bersih 2026.

Warga Jadi Kekuatan Utama

Advertisement Menurut Kefry, salah satu faktor yang menjadi perhatian dewan juri adalah tingginya partisipasi masyarakat.

Kebersihan dan penataan lingkungan dilakukan dengan melibatkan berbagai lapisan warga secara gotong royong.

Upaya tersebut juga tidak hanya dilakukan menjelang penilaian. Warga menjaga kebersihan dan menata lingkungan secara konsisten sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

“Pertama kami tingkat partisipasi warga sangat tinggi, terus kami konsistensi, terus banyak kerja sama dengan dunia pendidikan seperti universitas, sekolah, sampai ke TK juga ada,” jelasnya.

Kolaborasi dengan institusi pendidikan menjadi salah satu nilai tambah.

Berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, sekolah, hingga perguruan tinggi, dilibatkan dalam kegiatan edukasi maupun penataan lingkungan di kawasan permukiman.