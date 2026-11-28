RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan layanan angkutan umum massal untuk tahun 2027.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor melakukan berbagai langkah guna memastikan operasional transportasi publik tetap berjalan tanpa gangguan saat memasuki pergantian tahun.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan agar masyarakat tidak mengalami kekosongan layanan transportasi massal ketika memasuki tahun baru.

Advertisement Baca Juga: FKDM Kota Bogor Ajak Warga Aktif Laporkan Potensi Gangguan Keamanan

Dedie meminta seluruh persiapan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengingatkan agar persoalan terhentinya operasional sementara seperti yang terjadi pada pergantian tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

"Pastikan semua siap, sehingga tidak ada jeda layanan ketika masuk di tahun 2027," ujar Dedie Rachim dalam keterangannya di laman Pemerintah Kota Bogor.

Advertisement Dengan demikian, seluruh layanan diharapkan sudah siap beroperasi sejak awal 2027.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menyampaikan bahwa jajarannya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjamin keberlanjutan pelayanan angkutan umum massal pada tahun mendatang.

Dalam rencana operasional 2027, Pemkot Bogor akan menerapkan dua pola penyelenggaraan, yakni melalui skema Buy The Service (BTS) dan pengelolaan secara mandiri.

"Untuk skema mandiri ini akan diisi oleh pihak ketiga yang sanggup untuk maju di dua koridor," kata Sujatmiko.

Skema BTS direncanakan tetap melayani empat koridor yang saat ini sudah beroperasi.