RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan bantuan uang kerohiman bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di RW 04, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada penghuni 12 rumah yang terdampak dengan total 17 kepala keluarga (KK).

Kepastian pemberian bantuan itu disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dalam rapat koordinasi penanganan bencana kebakaran yang berlangsung di Balai Kota Bogor, Jumat, 27 November 2026.

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Jenal menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Bogor belum memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.

Kendati demikian, pemerintah daerah berupaya tetap memberikan dukungan kepada masyarakat melalui bantuan kerohiman.

Advertisement Pendanaan bantuan tersebut akan dihimpun dari sejumlah pihak, di antaranya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta donasi Bogor Peduli yang disalurkan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Cipayung Plus.

"Ada bantuan dari PDAM, Baznas, dan donasi dari Bogor Peduli melalui FKUB dan Cipayung Plus, nanti langsung dari instansi masing-masing menyerahkan kepada warga,” ujar Jenal Mutaqin melalui keterangannya di laman Pemerintah Kota Bogor.

Mekanisme penyaluran bantuan nantinya dilakukan secara langsung oleh masing-masing instansi dan lembaga kepada warga penerima.

Jenal menuturkan, penyerahan bantuan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Ia berharap para pihak yang berkontribusi dapat hadir bersama dalam kegiatan tersebut sehingga proses penyaluran dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat terdampak.

Ia juga menegaskan bahwa setelah bantuan diterima, penggunaannya sepenuhnya menjadi hak warga sesuai dengan kebutuhan masing-masing.