RADAR BOGOR – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor memiliki kepemimpinan baru setelah Kelik Widiartono ditetapkan sebagai ketua terpilih untuk masa bakti 2026-2029.

Penetapan tersebut merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) IV PFI Bogor yang berlangsung di Cafe The Bay, Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.

Dalam proses pemilihan, Kelik berhasil mengumpulkan 11 suara, unggul satu suara dari kandidat lainnya, Nur Arifin, yang memperoleh 10 suara.

Advertisement Hasil tersebut sekaligus memastikan Kelik sebagai pemimpin baru organisasi profesi pewarta foto di wilayah Bogor Raya.

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Jalannya musyawarah dipimpin Hendi Novian, pewarta foto Radar Bogor, sebagai ketua sidang. Ia didampingi Sofiansyah, yang juga merupakan pewarta foto Radar Bogor, sebagai anggota sidang, serta Nelvi dari CeklisSatu yang bertugas sebagai notulis.

Advertisement Usai proses penghitungan suara, Hendi menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Musda IV berlangsung dengan baik hingga menghasilkan keputusan mengenai kepemimpinan organisasi untuk tiga tahun mendatang.

Ia juga telah menyerahkan dokumen administrasi hasil musyawarah sebagai bagian dari proses penetapan ketua terpilih.

Dengan hasil pemilihan tersebut, Kelik akan melanjutkan kepemimpinan PFI Bogor menggantikan Andi M Ridwan yang sebelumnya menjabat sebagai ketua.

Ketua PFI Pusat, Dwi Pambudo, yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah pimpinan Andi M Ridwan.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kelik atas kepercayaan yang diberikan anggota untuk memimpin PFI Bogor pada periode 2026-2029.