RADAR BOGOR – Bogor Tiger Club (BTC) terus menjaga eksistensinya sebagai salah satu komunitas otomotif di Kota Hujan. Memasuki usia ke-29 tahun, komunitas ini terus berupaya memperkuat persaudaraan, kegiatan sosial, dan soliditas organisasi lintas wilayah.

Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Besar (Mubes) XIII Bogor Tiger Club di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Sabtu, 28 November 2026.

Kegiatan yang digelar di bawah naungan Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) itu juga menjadi momentum regenerasi kepemimpinan untuk periode 2026–2029.

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Panitia Pelaksana Mubes XIII Bogor Tiger Club, Fikri, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan melahirkan generasi kepemimpinan yang mampu membawa organisasi berkembang lebih baik.

Ia juga berharap seluruh tahapan musyawarah dan pemilihan berjalan lancar sesuai mekanisme organisasi.

Advertisement "Harapan saya, Mubes kali ini bisa menciptakan generasi ketua umum yang lebih baik lagi," ujar Fikri.

Bogor Tiger Club saat ini memiliki 424 anggota teregistrasi dari berbagai angkatan. Sementara itu, anggota aktif yang memenuhi persyaratan hak pilih tercatat hingga 115 orang.

Steering Committee Mubes XIII Bogor Tiger Club, Eki, menjelaskan proses penjaringan calon ketua umum telah berlangsung sejak tiga bulan sebelum pelaksanaan Mubes.

Dari tiga bakal calon yang mendaftar, panitia menetapkan dua kandidat setelah melalui tahapan seleksi persyaratan dan penilaian rekam jejak organisasi.

Menurutnya, Mubes merupakan forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman.