RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian, komitmen, serta kontribusinya dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan.

Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI sekaligus Hari Guru Nasional, Sabtu, 28 November 2026 di Banten. Kegiatan tersebut mengusung tema “Solidaritas Guru Berkualitas, Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat”.

Dedie menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pengurus Besar PGRI atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk terus memperkuat perhatian terhadap pembangunan pendidikan.

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Ia menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dalam arah pembangunan Kota Bogor. Hal itu sejalan dengan visi daerah yang menempatkan terwujudnya Kota Bogor yang cerdas sebagai salah satu tujuan utama.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemkot Bogor terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membenahi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Berbagai gagasan dan program juga dikembangkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap layanan pendidikan.

Advertisement "Bagi kami, tentu Pemerintah Kota Bogor, bidang pendidikan merupakan satu hal yang memang harus diberikan perhatian khusus, karena sebagaimana salah satu turunan dari visi Kota Bogor adalah Kota Bogor yang cerdas," ujar Dedie Rachim dalam keterangannya melalui laman Pemerintah Kota Bogor.