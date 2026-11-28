RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Bogor Health Festival (BHF) 2026 di Mal Botani Square, Sabtu, 28 November 2026 sampai Minggu, 29 November 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa festival kesehatan ini menjadi sarana untuk mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan.

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Melalui kegiatan tersebut, warga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus berperan aktif dalam menerapkan kebiasaan hidup sehat.

Denny menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan manusia. Kondisi masyarakat yang sehat turut mendukung peningkatan produktivitas, kualitas hidup, serta daya saing.

Advertisement Karena itu, menurutnya, pembangunan sektor kesehatan perlu lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan penyakit, bukan hanya berfokus pada pengobatan.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyebaran informasi kesehatan, pemeriksaan rutin, deteksi dini, olahraga, pemenuhan gizi seimbang, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Kita harus memperkuat paradigma promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, deteksi dini penyakit, aktivitas fisik, pemenuhan gizi seimbang, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat,” ujar Denny dalam keterangannya di laman Pemerintah Kota Bogor.

Ia juga berharap BHF 2026 mampu memperluas jangkauan informasi dan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kerja sama berbagai pihak.

Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan komunitas dinilai penting untuk membangun lingkungan kesehatan yang terbuka bagi semua kalangan dan berkelanjutan.