RADAR BOGOR - Momen unik terlihat saat Kopi Bintang 5 dan Media Radar Bogor menggelar Fun Walk, Minggu 29 November 2026 pagi.

Peserta tak hanya menggunakan kostum yang diberikan oleh panitia, mereka juga turut menyulapnya dengan berbagai kreasi unik.

Salah satu yang paling mencolok yakni kostum bak super hero. Kostum tersebut dikenakan oleh Imam warga Kelurahan Gunung Batu.

Advertisement Kostum tersebut berbahan dasar busah. Ia sudah mempersiapkannya sejak satu pekan silam. Warna kostumnya hitam dengan list kuning.

“Idenya pengen jadi super hiro aja. Udah dari satu minggu uda lama banget,” kata Imam saat ditemui Radar Bogor di Balaikota Bogor.

Helm yang dikenakan oleh Imam juga turut menyedot perhatian. Penutup kepala tersebut dibuat oleh Imam dengan bahan dasar teko.

“Iya ini sudah tidak terpakai aja di rumah, jadi saya bikin aja buat penutup kepala. Kalau untuk penutup mulut dari topeng helm,” terang Imam.

Tak hanya Imam, kostum lain yang turut menyedot perhatian seperti dikenakan oleh Susanti. Kostum berwarna kuning hitam itu dibuat pakai bungkus kopi.

“Bikinnya ngedadak banget baru satu hari, kemarin bikin sendiri ga ada yang bantuin karena anak cucu lagi pada sakit kan,” terang Susanti.

Warga asal Jalan Baru itu mengaku sering menggunakan kostum nyentrik setiap ada event jalan sehat. Tujuannya, mengajak warga bisa memanfaatkan sampah.