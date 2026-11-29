RADAR BOGOR-Yuyun dan Lisa nampak mencolok saat Fun Walk yang digelar Kopi Bintang Lima dan Media Radar Bogor pada Minggu 29 November 2026 pagi.

Di tengah kerumunan peserta Fun Walk, warga Tanah Sareal itu nampak tampil nyentrik.

Kedua wanita itu tidak hanya hanya menggunakan kaus yang diberikan oleh panitia, mereka membalut kembali dengan pakaian daerah.

Advertisement "Iya ini pakai baju daerah Papua, memang sengaja untuk dipakai hari ini," ujar Lisa peserta Fun Walk yang digelar Kopi Bintang Lima dan Media Radar Bogor saat ditemui wartawan Minggu 29 November 2026.

Senada dikatakan oleh Yuyun, ia mengatakan pakaian adat tersebut sudah dipersiapkan sejak lama. Ia berharap bisa membawa kesan menarik dalam ajang tersebut.

"Persiapan sehari saja. Kebetulan sudah punya sejak lama pakaian daerah ini," tuturnya.

Mereka berharap bisa menang dalam ajang Fun Walk yang digelar Kopi Bintang Lima dan Media Radar Bogor. "Harapanya bisa menang," tuturnya.

Untuk diketahui event Fun Walk ini ini diikuti oleh masyarakat Bogor dan sekitarnya.

Mereka yang ikut serta diikuti dari beragam usia. Dari anak-anak hingga lansia. Mereka berkumpul Balaikota Bogor.