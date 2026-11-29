RADAR BOGOR- Both Kopi Bintang Lima di Alun-Alun Kota Bogor diserbu peserta Fun Walk Minggu 29 November 2026 pagi.

Antrean masyarakat pecinta kopi kemasan juga para peserta Fun Walk yang diadakan Kopi Bintang Lima dan Media Radar Bogor itu terlihat memanjang. Mereka rela antre untuk mencicipi kopi hitam itu.

"Iya, penasaran juga rasanya, baru lihat juga ini," kata Dedi warga Bogor saat ditemui Radar Bogor Minggu 29 November 2026.

Advertisement Ia mengatakan untuk rasa kopi Bintang Lima tersebut terasa lebih kental. Manisnya pas gak terlalu kemanisan. "Enak, kental kopinya dan gak kemanisan," tuturnya.

Senada dikatakan oleh Lisa warga lainya. Ia mengaku untuk kopi Bintang Lima memiliki rasa yang otentik. "Enak sih kopinya, ini juga mau beli buat stok di rumah," ujarnya.

Advertisement Hal serupa dikatakan Robi peserta Fun Walk, ia mengaku cocok dengan kopi hitam dari brand tersebut. Kata dia, kopi hitam tersebut memiliki tekstur kental dan lebih pekat.