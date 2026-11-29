RADAR BOGOR – Suasana penuh keceriaan dan kebersamaan mewarnai kawasan pusat Kota Bogor, Minggu 29 November 2026.

Ribuan warga dari berbagai kalangan tumpah ruah mengikuti kegiatan Fun Walk yang digelar atas inisiatif Kopi Bintang Lima bersama media Radar Bogor.

Sejak pagi buta, masyarakat sudah berdatangan dan memadati Plaza Balai Kota Bogor sebagai titik awal kegiatan.

Advertisement Antusiasme peserta terlihat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga keluarga yang datang bersama-sama untuk menikmati kegiatan olahraga sekaligus rekreasi tersebut.

Salah seorang peserta tampak mengikuti kegiatan bersama anggota keluarganya. Dengan penuh semangat, warga menyusuri rute yang telah disiapkan panitia sejak titik keberangkatan di Balai Kota Bogor.

Dari Plaza Balai Kota, ribuan peserta kemudian diajak berjalan mengelilingi kawasan Sistem Satu Arah (SSA).

Advertisement Baca Juga: Yamaha Proto HEV, Motor Hybrid dengan Dua Motor Listrik yang Diklaim Lebih Irit BBM

Perjalanan olahraga bersama itu berakhir di Alun-Alun Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, yang menjadi lokasi finis kegiatan.

Kemunculan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor turut menambah kemeriahan acara.

Di antaranya Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi yang ikut hadir dan membaur dalam suasana kebersamaan bersama masyarakat.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Fun Walk tersebut.