RADAR BOGOR - Jalan Kebon Pedes yang terletak di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tampak sudah berlubang, Minggu 29 November 2026 pagi.

Padahal, ruas Jalan Kebon Pedes sendiri baru saja rampung diperbaiki, pasca diterjang longsor pada akhir Januari 2026 silam.

Pantauan Radar Bogor di lokasi, Jalan Kebon Pedes yang berlubang itu berada di sisi kiri dari arah Kebon Pedes menuju Jalan Sholeh Iskandar (Sholis)

Advertisement Kedalaman lubang diperkirakan mencapai 50 Cm. Kendaraan yang melintas tampak mengurangi lajunya, untuk menghindari lubang tersebut.

Warga sekitar turut menyoroti material yang digunakan saat memperbaiki Jalan Kebon Pedes. Menurutnya terlalu banyak tanah, ketimbang krikil.

“Iya sudah berlubang aja, soalnya dari awal kebanyakan tanah ketimbang kaya batu krikilnya,” kata warga saat berbincang dengan Radar Bogor.

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Menurutnya, kerusakan jalan sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Awalnya lubang tersebut kecil, namun karena intensitas hujan yang tinggi lubang itu kian menganga.

“Hujan dari kemarin kan gede terus ya, jadi kayanya gara-gara itu deh, jadi aspalnya amblas ke bawah,” tambahnya, di sekitar lokasi, Minggu 29 November 2026.

Perbaikan Jalan Kebon Pedes sendiri dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp5,4 miliar.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Jawa Barat, Andi Nugroho menggaransi akan segera mengecek kembali hasil perbaikan jalan.