RADAR BOGOR – Suasana meriah menyelimuti Alun-Alun Kota Bogor setelah ratusan peserta mengikuti Fun Walk yang digelar Kopi Bintang Lima bersama Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Tak hanya jalan santai dan senam bersama, peserta Fun Walk juga dimanjakan dengan hiburan musik dari Orkes Nunung CS, penampilan mereka sukses membuat kawasan Alun-Alun Kota Bogor bergoyang.

Alunan lagu yang dibawakan Orkes Nunung CS membuat suasana semakin semarak, para peserta tampak antusias menikmati hiburan. Bahkan, sejumlah peserta ikut bernyanyi dan bergoyang mengikuti irama musik.

Advertisement Hiburan itu menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian kegiatan Fun Walk. Setelah berolahraga, peserta bisa melepas penat sekaligus menikmati suasana kebersamaan melalui hiburan musik.

Salah satu peserta, Indry Fatmawati, mengaku senang dan terhibur dengan penampilan Orkes Nunung CS yang membuat kegiatan Fun Walk semakin menyenangkan.

“Seru banget, sangat menghibur. Setelah jalan santai dan senam, kami masih bisa menikmati hiburan musik bersama-sama. Jadi bukan hanya sehat, tetapi juga bisa bersenang-senang,” ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

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Indry berharap kegiatan Fun Walk dapat terus digelar karena menjadi hiburan sekaligus wadah bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkumpul bersama.