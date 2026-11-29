RADAR BOGOR – Sebanyak 2.000 warga memadati kawasan Alun-Alun Kota Bogor untuk mengikuti kegiatan Fun Walk yang diinisiasi Kopi Bintang Lima bersama media Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Fun Walk itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Berdasarkan data panitia, sekitar 2.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan Fun Walk yang berlangsung sejak pagi tersebut.

Advertisement Mereka mengikuti rangkaian acara yang tidak hanya menghadirkan jalan sehat, tetapi juga senam bersama di Alun-Alun Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya sekaligus untuk menutup secara resmi rangkaian Fun Walk yang disambut antusias oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Jenal menyampaikan apresiasi kepada Radar Bogor dan Kopi Bintang Lima atas inisiatif menghadirkan kegiatan olahraga bersama bagi warga Kota Bogor.

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Menurutnya, jalan sehat merupakan salah satu bentuk olahraga sederhana yang mudah dilakukan oleh berbagai kalangan.

Meski terlihat ringan, aktivitas tersebut memiliki manfaat besar bagi kesehatan masyarakat.

“Tentu jalan sehat adalah sebuah olahraga yang sederhana, tapi manfaatnya cukup strategis buat kesehatan,” kata Jenal kepada Radar Bogor.

Ia menilai kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mendorong kebiasaan hidup aktif dan mengurangi perilaku kurang bergerak atau malas gerak.