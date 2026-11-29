RADAR BOGOR – Kebahagiaan luar biasa dirasakan Egi Silviawati, warga Kampung Mantarena Lebak, Kelurahan Panaragan, Kota Bogor.

Niat awalnya hanya ingin mengikuti jalan sehat dan menikmati suasana Kebun Raya Bogor, justru berujung pada keberuntungan besar.

Egi berhasil membawa pulang hadiah utama berupa paket ibadah umrah dalam gelaran Fun Walk 2026.

Advertisement Momen membahagiakan itu terjadi saat namanya diumumkan sebagai pemenang hadiah utama dalam kegiatan yang diinisiasi Kopi Bintang Lima bersama media Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Dari atas panggung, Egi terlihat begitu terkejut sekaligus bahagia. Ia spontan melompat kegirangan setelah mendengar namanya disebut sebagai penerima hadiah umrah.

Tak kuasa menahan haru, Egi langsung memeluk erat orang tuanya. Dengan langkah kaki yang masih gemetar karena tak percaya, ia kemudian berjalan menuju panggung utama untuk menerima hadiah istimewa tersebut.

“Tidak nyangka banget, hati deg-degan pas pengumuman, alhamdulillah dapat juga,” kata Egi saat ditemui Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Bagi Egi, hadiah tersebut memiliki makna yang sangat istimewa. Pasalnya, perjalanan ibadah ke Tanah Suci, khususnya Kota Makkah dan Madinah, sudah lama menjadi impiannya.

Namun, keinginan tersebut belum bisa terwujud lantaran tabungan yang dikumpulkannya belum mencukupi untuk membiayai perjalanan umrah.

Kini, impian yang selama ini hanya tersimpan dalam harapan justru mendapat jalan melalui kegiatan jalan sehat yang diikutinya.