RADAR BOGOR – Momen bahagia tak terlupakan dialami Muhammad Dudung, peserta Fun Walk asal Kelurahan Rancamaya, Kota Bogor.

Tak menyangka bakal membawa pulang hadiah, ia justru berhasil memenangkan doorprize satu gram logam mulia dalam kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan Kopi Bintang 5 bersama Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Dudung mengaku merasa terharu sekaligus bahagia ketika namanya diumumkan sebagai salah satu pemenang hadiah dalam kegiatan tersebut.

Advertisement Sebab, sejak awal datang dan mengikuti Fun Walk, ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan keberuntungan berupa logam mulia.

“Alhamdulillah, perasaan sangat terharu bisa mendapatkan satu gram logam mulia,” ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Ia bahkan sempat dibuat terkejut saat namanya disebut sebagai penerima doorprize. Hadiah tersebut menjadi kejutan yang sama sekali tidak diperkirakannya.

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“Tidak ada (bayangan dapat hadiah). Kaget, enggak sangka saya dapat hadiah,” ungkapnya.

Bagi Dudung, hadiah satu gram logam mulia itu bukan sekadar barang berharga, tetapi juga menjadi kebahagiaan yang ingin dibagikan bersama orang-orang terdekat.