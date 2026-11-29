RADAR BOGOR – Pemkot Bogor tengah mengkaji skema baru pembayaran parkir kendaraan.

Salah satu opsi yang muncul adalah menggabungkan tarif parkir di tepi jalan atau on street ke dalam pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun.

Wacana tersebut dibahas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perparkiran.

Advertisement Jika diterapkan, pemilik kendaraan berpelat nomor Kota Bogor yang pajaknya masih aktif berpeluang menikmati fasilitas parkir gratis di seluruh area parkir on street di wilayah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjelaskan, konsep yang sedang dibahas itu memungkinkan adanya tambahan retribusi parkir tahunan dalam pembayaran pajak kendaraan. Besarannya diperkirakan berkisar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

“Itu konsep. Misalnya dalam, slip pembayaran, nanti di STNK, BPKB kita titipkan tuh, semacam retribusi tahunan, Rp50 ribu atau Rp100 ribu,” ujarnya.

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Melalui skema tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang setiap kali memarkirkan kendaraan di lokasi parkir tepi jalan yang berada di Kota Bogor.

“Jadi dimanapun tempat parkir onstreet di Kota Bogor, kalau platnya F terus pajaknya hidup dia gratis,” kata Dedie kepada Radar Bogor, Minggu 29 November 2026.

Namun, fasilitas tersebut direncanakan hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar di Kota Bogor.

Sementara kendaraan dari luar daerah atau yang identitas kendaraannya tercatat di luar domisili tetap harus membayar tarif parkir sesuai ketentuan.