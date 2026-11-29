RADAR BOGOR – Tak pernah terbayangkan oleh Lusiana Dewi, warga Pondok Rumput, Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor, bahwa keikutsertaannya dalam Fun Walk Kopi Bintang Lima bersama Radar Bogor pada Minggu, 29 November 2026 akan membawanya pulang dengan hadiah sebuah sepeda motor.

Awalnya, Lusiana hanya ingin menikmati kegiatan jalan santai bersama peserta lainnya.

Ia mengaku tidak memiliki harapan khusus untuk mendapatkan hadiah. Baginya, bisa ikut meramaikan acara dan menikmati suasana sudah menjadi kesenangan tersendiri.

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Namun, keberuntungan justru datang di luar dugaan. Namanya diumumkan sebagai salah satu pemenang doorprize sepeda motor dalam kegiatan Fun Walk yang digelar Kopi Bintang 5 bersama Radar Bogor.

“Terkejut, enggak nyangka alhamdulillah,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Minggu, 29 Desember 2026.

Advertisement Ia mengaku sejak awal memang berniat mengikuti jalan santai, bukan semata-mata karena tergiur hadiah yang disediakan panitia. Lusiana bahkan tidak mempermasalahkan jika nantinya tidak mendapatkan doorprize.

“Memang pengen ikutan jalan aja di acara, ya sudah, menang alhamdulillah, enggak menang juga enggak apa-apa,” tuturnya.

Kini, sepeda motor yang berhasil dibawanya pulang memiliki manfaat tersendiri bagi keluarganya.

Kendaraan itu rencananya akan digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama mengantar dan menjemput anak sekolah.