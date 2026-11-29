RADAR BOGOR - Apriani Nur Azizah (33), warga Cipaku Perumda 2, Bogor Selatan membawa pulang hadiah doorprize satu unit sepeda motor dalam kegiatan Fun Walk yang digelar oleh Kopi Bintang Lima dan Radar Bogor pada Minggu, 29 November 2026.

Apriani merupakan salah satu dari ribuan warga yang memadati Alun-Alun Kota Bogor sejak pagi untuk mengikuti Fun Walk. Para peserta memulai perjalanan dari Balai Kota Bogor, menyusuri rute Sistem Satu Arah (SSA), hingga finis di Alun-Alun Kota Bogor.

Apriani mengaku tidak menyangka akan memenangkan hadiah utama tersebut. Sejak awal, ia mengikuti kegiatan ini hanya untuk mencari pengalaman sekaligus menikmati kebersamaan bersama rekan kerjanya.

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“Tidak menyangka, karena awalnya berpikir ya udah, cuma mau seru-seruan aja, alhamdulillah malah dapat doorprize,” ujar Apriani.

Meski sudah memiliki sepeda motor di rumah, Apriani menyebut hadiah yang didapat akan digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Advertisement Apriani menyampaikan terima kasih kepada Kopi Bintang Lima dan Radar Bogor selaku penyelenggara acara.

“Untuk Kopi Bintang Lima dan Radar Bogor mudah-mudahan lancar dan sukses terus,” ungkapnya.