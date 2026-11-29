RADAR BOGOR - Orkes Nunung CS turut meriahkan kegiatan Fun Walk yang digelar oleh Kopi Bintang Lima bersama Radar Bogor pada Minggu, 29 November 2026. Tampil dengan formasi lengkap, grup musik yang berdiri sejak 2003 ini menghibur ribuan peserta dengan membawakan delapan lagu.

Gitaris Orkes Nunung CS, Nanang mengaku terkesan dengan antusiasme peserta Fun Walk, terutama kalangan ibu-ibu yang memadati area depan panggung. Menurutnya, suasana kali ini cukup berbeda, meski sudah beberapa kali tampil di Bogor sebelumnya.

“Gokil, biasanya kita beberapa kali perform di acara running gitu ya, tadi melihat antusiasmenya yang paling depan malah ibu-ibu. Bogor ternyata banyak dihuni oleh mamah-mamah, ya,” ujar Nanang usai tampil.

Advertisement Baca Juga: Dari Fun Walk Kopi Bintang Lima dan Radar Bogor, Lusiana Dewi Warga Kebon Pedes Raih Doorprize Motor

Saat tampil, Orkes Nunung CS membawakan deretan lagu yang akrab di telinga penonton sekaligus karya orisinal mereka.

Dari delapan lagu, Nanang menyebut momen yang paling berkesan adalah saat membawakan lagu mereka sendiri yang belum resmi dirilis berjudul Utamakan Selamat. Lagu tersebut mengangkat fenomena lalu lintas dan kesadaran berkendara ibu-ibu di jalanan.

Advertisement Pada kesempatan yang sama, Nanang juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-28 untuk Radar Bogor. Ia berharap Radar Bogor terus berkembang dan tetap menjadi media rujukan utama masyarakat Bogor.