RADAR BOGOR - Pohon tumbang menimpa Kopi Nako Sempur Bogor Tengah, Minggu, 29 November 2026 dan mengakibatkan empat pengunjung luka-luka.

Pantauan Radar Bogor di lokasi, petugas gabungan Damkar dan BPBD langsung mengevakuasi pohon yang tumbang dengan mengenakan gergaji mesin.

Sementara korban langsung mendapat penanganan medis, sebagian dilarikan ke klinik dan sisanya dibawa ke Rumah Sakit (RS) PMI.

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Pegawai Kopi Nako, Deni mengatakan insiden itu terjadi saat hujan menerjang wilayah tersebut, para pengunjung sedang asik menikmati kopi.

“Tadi angin kencang sebelum hujan, beberapa costumer emang lagi nongkrong, kejadian begitu cepat,” kata Deni.

Advertisement Saat itu, Kopi Nako sedang tidak ramai pengunjung, hanya saja, sejumlah fasilitas seperti pagar dan meja mengalami kerusakan.