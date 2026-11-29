RADAR BOGOR - Hujan disertai angin kencang menerjang Kota Bogor, Minggu, 26 November 2026 dan membuat pohon tumbang di sejumlah titik.

Insiden pertama terjadi di Loji Kecamatan Bogor Barat, berikutnya dua pohon tumbang menerjang wilayah Kelurahan Sempur Bogor Tengah.

“Di RW 02 dan dekat Kopi Nako, tiga orang luka-luka, satu laki-laki dan dua perempuan,” kata Kabid Pemadan dan Penyamatan Damkar, Roni Kurnaefi.

Berikutnya pohon tumbang terjadi di Tegallega, di lokasi ini pohon tersebut menimpa satu unit mobil dan tidak ada korban jiwa ataupun luka.

Titik selanjutnya pohon tumbang terjadi di Cidangiang dan Jalan R3 Kecamatan Bogor Timur, di Jalan R3 tinggi pohon yang tumbang mencapai tujuh meter.

Advertisement Imbasnya, arus lalu lintas di lokasi ini sempat terhambat, petugas membuat skema contra flow menggunakan jalur kanan menuju Katulampa.

“Di sini (R3) juga lampu penerangan mati. dan kami sudah koordinadi dengan PLN kaitan dengan lampunya,” kata Roni di Jalan R3, Bogor Timur.

Roni mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada dan bagi mereka yang berkativitas di luar ruangan agar menjauhi pohon besar.