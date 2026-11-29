RADAR BOGOR - Pohon tumbang kembali menerjang Kota Bogor, Minggu, 29 November 2026, kali ini terjadi di Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat.

Enam mobil tertimpa pohon yang tumbang, petugas gabungan BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung mengevakuasi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko mengatakan pohon tumbang pertama kali diketahui dari laporan warga sekira pukul 18.00 WIB.

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“Tiga puluh menit kemudian tim langsung ke lokasi dan selesai penanganan sekira pukul 20.30 WIB,” kata Dimas dalam keterangan tertulisnya.

Pohon yang tumbang berjenis beringin dan saat itu hujan deras sedang melanda lokasi tersebut sedangkan mobil yang tertimpa sedang terparkir di garasi.

Advertisement “Ya kejadian disebabkan hujan deras, menyebabkan enam mobil tertimpa yang sedang terparkir di garasi,” ungkap Dimas.

Tidak ada korban jiwa ataupun luka imbas kejadian tersebut, petugas gabungan pun sudah mengevakuasi pohon yang tumbang.

“Ya assessment dan pemotongan pohon tumbang sudah selesai oleh personil TRC-PB BPBD Kota Bogor dilokasi kejadian,” ujar Dimas.