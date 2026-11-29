RADAR BOGOR - Yudi Suhajudin (64), warga Cimanggu Gang Pijan, Kota Bogor mendapatkan hadiah doorprize berupa satu unit televisi dalam kegiatan yang digelar oleh Kopi Bintang Lima bersama Radar Bogor. Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi pada Minggu, 29 November 2026.

Yudi mengatakan tidak menyangka akan memenangkan hadiah tersebut. Ia mengaku sempat berharap bisa mendapatkan televisi karena televisi miliknya di rumah baru saja rusak karena terjatuh.

“Sebenarnya saya tidak menyangka, tetapi tetap berdoa mudah-mudahan memperoleh TV karena TV saya kebetulan rusak terjatuh. Alhamdulillah, rezekinya seperti ini,” kata Yudi.

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Keikutsertaan Yudi dalam kegiatan Fun Walk ini adalah kegiatan rutin setiap minggunya. Yudi sebagai pengurus komunitas Cimanggu Akur (Cikur), bersama warga setempat memang rutin berolahraga jalan kaki di akhir pekan.

“Kebetulan ada acara ini, jadi kami alihkan jalan kakinya ke sini bersama warga,” ujarnya.

Advertisement Atas hadiah yang diterima, Yudi menyampaikan terima kasih kepada Sekda Kota Bogor.

“Terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah memberikan doorpirze ini. Mudah-mudahan Pak Sekda tetap sehat walafiat dan insyaallah TV-nya bermanfaat,” ungkapnya.