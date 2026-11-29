RADAR BOGOR - Perumahan Taman Kenari, RT 01/RW 10, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, meraih Juara 2 kategori Permukiman Teratur dalam ajang Bogor Bersih 2026, Rabu, 25 November 2026. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya masuk enam besar nominasi di kategori yang sama.

Ketua RW 10, Tatang mengaku bersyukur atas pencapaian warganya. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari konsistensi warga yang sudah mengikuti ajang Bogor Bersih sejak 2019.

“Alhamdulillah, setelah beberapa kali ikut, sekarang jadi juara dua. Tahun kemarin ikut kategori teratur baru masuk enam besar nominasi. Sebelumnya pada 2019 kami dapat harapan satu, lalu 2021 dan 2022 juara tiga kategori Permukiman Tepi Sungai,” ujar Tatang.

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Tatang menilai perolehan juara berkat tingginya kesadaran seluruh warga dalam pengelolaan sampah. Selama ini, kata Tatang, warga Taman Kenari memang rutin mengelola sampah organik melalui komposter, biopori, dan maggot. Ada pula bank sampah untuk sampah anorganik.

“Selain sampah, kita juga melakukan penghijauan dengan menanam tanaman produktif seperti jahe merah, kol, kacang panjang, cabai, bawang, dan ada budidaya lele juga,” jelas Tatang.

Advertisement Tatang menyebut kini warga tidak perlu membeli beberapa bahan dapur seperti cabai dan bawang.

“Kalau hasilnya sedikit ya untuk warga saja, kalau ada lebihnya baru dijual,” ungkapnya.

Tatang berharap perolehan juara pada tahun ini bisa menjadi penyemangat para warga untuk terus menjaga kebersihan lingkungan.

“Mudah-mudahan lebih baik lagi dalam penanganan sampah, sehingga lingkungan kami tetap bersih,” tandasnya.