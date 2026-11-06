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Kuliner

Kulineran di Sentul City Bogor, Serai Resto Tawarkan Suasana Alami dan Beragam Hidangan

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Penulis: Yosep Awaludin
Serai Resto di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, menawarkan pengalaman bersantap dengan suasana alami melalui bangunan bernuansa bambu dan area terbuka yang dikelilingi tanaman hijau. (Foto: tiktok@serailoveivestory)
Serai Resto di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, menawarkan pengalaman bersantap dengan suasana alami melalui bangunan bernuansa bambu dan area terbuka yang dikelilingi tanaman hijau. (Foto: tiktok@serailoveivestory)

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RADAR BOGOR – Cari tempat makan dengan suasana berbeda di kawasan Sentul City, Bogor? Serai Resto bisa jadi pilihan. Resto ini menawarkan konsep bangunan bambu yang berpadu dengan lingkungan hijau.

Berlokasi di kawasan Sentul City, Serai Resto menghadirkan area bersantap yang luas dengan desain bangunan didominasi material bambu.

Sentuhan arsitektur tradisional tersebut memberikan nuansa alami sekaligus menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan di tengah lingkungan asri.

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Tidak hanya mengandalkan konsep bangunan, restoran ini juga menyediakan beragam pilihan kuliner untuk memenuhi selera pengunjung.

Menu yang ditawarkan mencakup aneka masakan khas Nusantara hingga hidangan bercita rasa Barat.

Sejumlah menu yang tersedia di antaranya nasi liwet, gurame bakar, nasi kuning, pizza, serta fish and chips.

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Keberagaman hidangan tersebut memungkinkan pengunjung memilih makanan sesuai selera, baik bagi pencinta kuliner tradisional maupun mereka yang menyukai sajian ala Barat.

Selain menjadi tempat makan, Serai Resto juga memiliki area yang cukup luas untuk menunjang berbagai aktivitas bersama.

Pengunjung dapat memanfaatkannya sebagai lokasi berkumpul keluarga, mengadakan pertemuan komunitas, hingga menikmati makan bersama dalam rombongan.

Konsep ruang terbuka yang diusung restoran ini turut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati suasana kawasan Sentul.

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Editor : Yosep Awaludin
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