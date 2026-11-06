Ikuti Perkembangan Teknologi, Warung Seblak Teh Piah Pakai Sistem Pembayaran Digital

Warung seblak Teh Piah, kuliner UMKM di Bogor yang ikuti perkembangan teknologi (Foto: Deska Iskandar)

RADAR BOGOR - Perkembangan teknologi digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan perubahan pola transaksi masyarakat.

Salah satu pelaku usaha yang mengikuti perkembangan tersebut adalah Warung Seblak Teh Piah, milik Siti Arpiah yang telah berdiri sejak 2021 di Kampung Cibeureum Kalong, RT 02 RW 08, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Advertisement Warung Seblak Teh Piah merupakan usaha kuliner yang menyediakan makanan seblak dengan konsep prasmanan.

Usaha ini menawarkan pengalaman kepada pelanggan untuk memilih sendiri berbagai bahan dan isian seblak sesuai selera.

Advertisement Menggunakan konsep tersebut, Warung Seblak Teh Piah menjadi salah satu usaha kuliner lokal yang turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Sejak awal berdiri, Siti Arpiah menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem pembayaran konvensional atau tunai.

Metode ini menjadi pilihan utama dalam melayani pelanggan karena mudah diterapkan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

Namun, seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, kebutuhan konsumen terhadap metode pembayaran yang lebih praktis mulai mengalami perubahan.

Kondisi tersebut mendorong Warung Seblak Teh Piah untuk mulai mengadopsi sistem pembayaran digital sebagai alternatif transaksi bagi pelanggan.

Perpaduan Pembayaran Tunai dan Digital

Penerapan pembayaran digital menjadi langkah adaptasi Warung Seblak Teh Piah dalam mengikuti perkembangan zaman.

Dengan menyediakan pilihan pembayaran konvensional dan digital, pelanggan dapat melakukan transaksi sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.

Pembayaran tunai tetap dipertahankan karena masih banyak digunakan oleh masyarakat.

Sementara itu, pembayaran digital memberikan kemudahan bagi pelanggan yang terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

Kehadiran kedua metode pembayaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi.

Selain itu, penggunaan pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi secara lebih praktis dan meminimalkan kendala yang kerap terjadi pada pembayaran tunai, seperti keterbatasan uang kembalian.

Digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian dari upaya UMKM dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin berkembang, kemudahan transaksi dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempertahankan loyalitas pelanggan.

Digitalisasi sebagai Peluang Pengembangan UMKM

Perubahan sistem pembayaran pada Warung Seblak Teh Piah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat diterapkan oleh usaha mikro di tingkat desa.

Bagi pelaku UMKM, digitalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.

Penggunaan sistem pembayaran digital juga dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan usaha yang lebih modern.

Meski demikian, keberhasilan usaha kuliner tetap ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kualitas rasa, kebersihan, harga yang terjangkau, pelayanan, serta kemampuan pemilik usaha dalam menjaga kepercayaan pelanggan.

Warung Seblak Teh Piah yang telah berdiri sejak 2021 menjadi gambaran bagaimana usaha kuliner lokal terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Melalui penerapan pembayaran tunai dan digital, usaha milik Siti Arpiah ini memiliki peluang untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saing di tengah transformasi ekonomi digital.

PROFIL USAHA

Nama Usaha: Warung Seblak Teh Piah

Pemilik: Siti Arpiah

Usia Pemilik: 27 Tahun

Tahun Berdiri: 2021

Bidang Usaha: Kuliner (Seblak Prasmanan)

Sistem Pembayaran: Konvensional dan Digital

Adapun untuk lokasinya sendiri, warung seblak ini berada di Kampung Cibeureum Kalong RT 02 RW 08, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (***)