Sempol Ayam Seribuan Andalan Mahasiswa IPB, Pak Soni Rasakan Praktisnya QRIS Sejak Pandemi

RADAR BOGOR - Jajanan sempol ayam kini mudah ditemui, tetapi enam tahun lalu belum ada yang menjualnya di sekitar kampus Institut Pertanian Bogor.

‎Soni, pemilik usaha sempol ayam, ia berjualan di Jalan Babakan Raya Nomor 138, Babakan, Dramaga, Kabupaten Bogor. Ia menjadi orang pertama yang berjualan sempol di kawasan tersebut.

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‎"Saya yang pertama jualan sempol di sini. Dulu tidak ada yang jualan sempol," ujar Soni.

Advertisement ‎Sejak awal berjualan, Pak Soni tidak mengandalkan iklan. Pembelinya, yang sebagian besar mahasiswa, datang dari promosi mulut ke mulutt, dengan harga Rp1.000 per biji, sempol ayam dagangannya kini banyak diminati.

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‎Usaha yang dirintis sejak enam tahun lalu itu mulai bersentuhan dengan dunia digital saat pandemi Covid-19 lalu, sejak saat itu ia mulai menggunakan transaksi digital.

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‎"Waktu Covid, karena harus serba online, jadi ditawari buat QRIS," ucapnya.

‎Menurutnya, QRIS membuat transaksi lebih praktis. Ia juga menceritakan bahwa dahulu pembayaran lewat QRIS GoPay sempat dikenai potongan sebelum ada GoPay Koin, dan kini potongan itu sudah tidak ada.

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‎"Lebih gampang pakai QRIS karena kalau transaksi tidak mikirin kembalian," tuturnya.

Advertisement ‎Selain pembayaran lewat QRIS, kini ada pula pembeli yang memesan sempol melalui WhatsApp. Meski begitu, penggunaan QRIS tidak selalu mulus.'

Soni mengakui sesekali ada pembeli yang salah memasukkan nominal saat membayar. Pernah, misalnya, pembeli mentransfer Rp50.000 padahal harga lima sempol hanya Rp5.000.

‎"Dicek-nya kalau sudah selesai, tapi besoknya ada yang datang, lebihannya bisa Rp50.000, harusnya transfernya Rp5.000 untuk harga lima sempol," ungkap Soni.