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Kuliner

Dekat Taman Sempur Bogor, Ada Titik Kota Coffee yang Punya Menu Ketan Susu hingga Pancong

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga

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Salah satu menu andalan di Titik Kota Coffee Bogor. Foto: Instagram
Salah satu menu andalan di Titik Kota Coffee Bogor. Foto: Instagram

RADAR BOGOR – Mencari tempat sarapan atau nongkrong dengan suasana nyaman di sekitar Taman Sempur, Kota Bogor? Titik Kota Coffee bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dikunjungi.

Berjarak sekitar dua menit dari kawasan Sempur, Titik Kota Coffee Bogor menawarkan suasana vintage dengan nuansa homey yang mengingatkan pengunjung pada rumah nenek.

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Berlokasi di Jalan Mega Mendung Nomor 6, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Titik Kota Coffee buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 23.00 WIB.

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Jam operasional tersebut membuatnya cocok menjadi tempat singgah untuk sarapan, bersantai, maupun menghabiskan waktu bersama teman.

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Salah satu menu yang menjadi favorit pengunjung adalah Ketan Susu Oreo Cheese. Perpaduan rasa manis dan gurih menjadi daya tarik sajian yang cocok dinikmati sebagai teman minum kopi.

Bagi pencinta makanan manis, Pancong Choco Banana juga patut dicoba. Menu ini menawarkan perpaduan pancong dengan cokelat dan pisang yang menggugah selera.

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Tak hanya menyediakan camilan, Titik Kota Coffee juga memiliki pilihan makanan berat. Pengunjung bisa menemukan menu seperti nasi goreng dan pasta untuk mengisi perut.

Dengan suasana yang nyaman serta pilihan menu mulai dari camilan hingga makanan berat, kafe ini bisa menjadi alternatif tempat kulineran saat berada di sekitar kawasan Sempur Bogor.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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