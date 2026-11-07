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Kuliner

Dulu Bernama Kentuku Fried Chicken, dBestO Kini Raih Top Halal Award 2026

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Salah satu menu dBestO. Foto: website dBesto
Salah satu menu dBestO. Foto: website dBesto

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RADAR BOGOR – Merek kuliner dBestO Fried Chicken memiliki perjalanan panjang sebelum dikenal seperti sekarang. Usaha yang dirintis sejak 1994 dengan nama Kentuku Fried Chicken tersebut kemudian bertransformasi menjadi d’BestO pada 2010.

Perjalanan itu turut mengantarkan dBestO meraih penghargaan Top Halal Award 2026 untuk kategori Gerai Fried Chicken.

Tak hanya menawarkan ayam goreng, dBestO juga menghadirkan beragam pilihan menu dengan cita rasa yang bisa disesuaikan dengan selera pelanggan.

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Salah satu menu yang bisa dicoba adalah Chicken Extra satu ekor. Sajian ini dilengkapi tiga pilihan sambal sebagai pelengkap. Tekstur daging ayam yang empuk dan juicy menjadi salah satu daya tarik menu tersebut.

Bagi pencinta makanan pedas, tersedia pula menu Mozzadas dan Sadas yang bisa menjadi alternatif pilihan.

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Sementara untuk minuman, pengunjung dapat mencoba Flazz Markissa Float dan Milo Float. Kedua minuman ini menawarkan sensasi segar untuk menemani hidangan ayam goreng.

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Perjalanan dari Kentuku Fried Chicken hingga menjadi d’BestO menunjukkan perkembangan merek kuliner yang telah hadir selama lebih dari tiga dekade. Kini, d’BestO juga membawa pulang penghargaan Top Halal Award 2026 di kategori Gerai Fried Chicken.

Bagi warga Bogor yang ingin mencicipi pilihan menunya, d’BestO Fried Chicken bisa menjadi salah satu alternatif kuliner ayam goreng.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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