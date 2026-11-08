Makan Masakan Rumahan Sambil Nongkrong, Kenyang Nasi Mangkuk Jadi Warteg Kekinian di Bogor

RADAR BOGOR - Mencari tempat makan dengan sajian masakan rumahan, tetapi punya suasana nyaman ala kafe? Kenyang Nasi Mangkuk atau yang dikenal dengan sebutan Warteg Baddie bisa menjadi salah satu pilihan kuliner menarik di Kota Bogor.

Berlokasi di Jalan Kresna Raya Nomor 50, Bantarjati, Bogor Utara, Kenyang Nasi Mangkuk menawarkan perpaduan konsep warteg dengan suasana yang lebih modern dan nyaman untuk bersantai.

Pengunjung Kenyang Nasi Mangkuk Bogor tidak hanya bisa menikmati aneka masakan rumahan dengan cita rasa menggugah selera, tetapi juga menghabiskan waktu bersama teman hingga mengerjakan tugas atau bekerja dari luar kantor.

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Salah satu daya tarik Kenyang Nasi Mangkuk adalah pilihan menunya yang cukup beragam. Beberapa menu andalannya antara lain Paru Balado, Daging Mercon, hingga Spicy Peanut Butter Noodle.

Dengan sajian bercita rasa rumahan dan porsi yang mengenyangkan, tempat ini cocok menjadi alternatif bagi pencinta kuliner yang ingin menikmati makanan enak tanpa harus mengeluarkan suasana formal seperti di restoran.

Advertisement Fasilitas Wi-Fi juga menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang ingin bekerja atau mengerjakan tugas sambil menikmati hidangan.

Bagi yang penasaran, Kenyang Nasi Mangkuk beroperasi setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 11.00 sampai 20.00 WIB. Sementara itu, setiap Senin tempat makan ini tutup.