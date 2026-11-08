Satu Tempat Banyak Pilihan! The Teras Dara Bogor Padukan Cita Rasa Lokal dan Internasional

RADAR BOGOR – Salah satu tempat yang menawarkan masakan khas Nusantara sekaligus hidangan bergaya Barat adalah The Teras Dara Restaurant and Lounge di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

The Teras Dara Restaurant and Lounge Bogor menghadirkan beragam pilihan hidangan yang bisa dinikmati bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Mulai dari sajian khas Indonesia seperti nasi bakar rempah dan nasi campur, hingga menu Western seperti pasta dan steak.

Tak hanya makanan utama, tersedia pula aneka makanan pembuka, camilan, serta minuman untuk melengkapi pengalaman bersantap di The Teras Dara Restaurant and Lounge Bogor.

Keberagaman pilihan menu tersebut memberikan keleluasaan bagi pengunjung yang datang bersama rombongan dengan selera berbeda. Mereka bisa memilih hidangan sesuai preferensi tanpa harus berpindah tempat.

Daya tarik lainnya terletak pada pilihan area bersantap yang tersedia. The Teras Dara menyediakan ruang indoor dan outdoor, termasuk area di lantai atas dengan suasana lebih terbuka.

Advertisement Pengunjung dapat memilih tempat sesuai kebutuhan, baik untuk menikmati makan bersama dalam suasana santai maupun menghabiskan waktu berkumpul bersama orang-orang terdekat.

Selain sebagai restoran, The Teras Dara juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan bersama, seperti pertemuan keluarga dan acara kelompok. Ketersediaan beberapa area menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang membutuhkan tempat berkumpul dengan suasana berbeda.

Bagi masyarakat yang ingin mencoba pilihan kuliner dengan perpaduan cita rasa lokal dan internasional, The Teras Dara Restaurant & Lounge bisa menjadi salah satu destinasi yang masuk daftar kunjungan.