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Kuliner

Ultah Pertama Baby Panda Rio, Taman Safari Bogor Gelar Festival Kuliner dengan 20 Tenant

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Penulis: Yosep Awaludin
Baby Giant Panda Rio di Taman Safari Bogor
Baby Giant Panda Rio di Taman Safari Bogor

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RADAR BOGOR – Perayaan ulang tahun pertama Baby Giant Panda Rio di Taman Safari Bogor bakal semakin semarak dengan beragam kegiatan menarik.

Salah satu agenda yang disiapkan Taman Safari Bogor adalah festival kuliner yang menghadirkan sekitar 20 tenant makanan, lengkap dengan permainan interaktif dan hiburan keluarga.

Rangkaian perayaan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 27 November hingga 15 Desember 2026.

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Festival kuliner akan dipusatkan di area Parkir Shelter A, dengan konsep booth khusus yang menawarkan berbagai pilihan makanan bagi pengunjung.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih lengkap. Pengunjung tidak hanya dapat melihat satwa dan menikmati suasana Taman Safari Bogor, tetapi juga mencicipi aneka kuliner serta mengikuti berbagai aktivitas bersama keluarga.

Marketing Manager Taman Safari Bogor, Danang Wibowo, mengatakan festival kuliner menjadi salah satu upaya untuk melengkapi pengalaman berwisata selama perayaan ulang tahun Baby Panda Rio.

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“Kehadiran festival kuliner ini melengkapi pengalaman berwisata di Taman Safari Bogor. Pengunjung dapat menikmati beragam pilihan makanan sekaligus mengikuti aktivitas interaktif yang telah disiapkan dalam rangka perayaan ulang tahun Rio,” ujar Danang.

Ada Giant Games dan Beragam Aktivitas Keluarga

Selain berburu kuliner, pengunjung juga dapat mencoba Giant Games, yakni permainan dengan ukuran besar yang bisa dimainkan secara individu maupun berkelompok.

Aktivitas tersebut disiapkan untuk menghadirkan keseruan sekaligus mendorong interaksi antara anggota keluarga maupun teman yang datang bersama.

Suasana perayaan ulang tahun Baby Panda Rio juga akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan hiburan.

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Editor : Yosep Awaludin
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