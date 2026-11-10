Merambah Bisnis Digital, Pasangan Suami Istri Asal Madura Sukses Berjualan Sate di Bogor

‎RADAR BOGOR – Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah yang dilakukan pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut dirasakan oleh Sate Cak Mawi, usaha kuliner milik pasangan suami istri, Mattawi dan Khotimah, yang berlokasi di Jalan Cibeureum Situ Leutik, Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak memanfaatkan berbagai platform digital, usaha tersebut mengalami peningkatan pendapatan hingga sekitar 60 persen per hari.

‎Berawal dari Perantauan, Membangun Usaha Kuliner

‎Mattawi dan Khotimah merupakan pasangan suami istri asal Madura yang merantau ke wilayah Bogor, Dramaga untuk menjalankan usaha. Sate Cak Mawi mulai berdiri pada tahun 2023. Sebelum membuka usaha sate, keduanya pernah menjalankan usaha kuliner dengan berjualan bubur dan martabak.

‎Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian mengembangkan usaha dengan menjual berbagai menu olahan sate dan sop kambing. Usaha tersebut dijalankan secara langsung melalui warung makan yang kini dikenal dengan nama Sate Cak Mawi.

‎Mengembangkan Usaha Sebelum Digitalisasi

Advertisement ‎‎Pada awal menjalankan usaha, kegiatan penjualan Sate Cak Mawi masih dilakukan secara langsung di warung. Pelanggan datang ke lokasi untuk membeli makanan dan melakukan pembayaran secara langsung. Kegiatan promosi juga masih dilakukan secara sederhana tanpa memanfaatkan platform digital.

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‎Cara tersebut menjadi bagian dari perjalanan awal usaha mereka sebelum akhirnya mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia bisnis kuliner.

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‎Beralih ke Digital, Penjualan Meningkat

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‎Setelah sekitar dua tahun menjalankan usaha, tepatnya pada 2025, Sate Cak Mawi mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Beberapa layanan yang digunakan antara lain QRIS sebagai metode pembayaran serta GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk pemesanan dan layanan pengantaran makanan.

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‎Penggunaan platform digital tersebut memberikan perubahan terhadap perkembangan usaha. Pelanggan menjadi lebih mudah melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke warung. Selain itu, penggunaan pembayaran digital juga mempermudah proses transaksi.

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‎Dampak dari digitalisasi tersebut terlihat pada peningkatan pendapatan harian. Sebelum menggunakan platform digital, pendapatan usaha diperkirakan sekitar Rp500.000 per hari. Setelah memanfaatkannya, pendapatan meningkat menjadi sekitar Rp800.000 per hari atau naik sekitar 60 persen.

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‎Mbak Khotimah mengungkapkan perubahan pendapatan yang dirasakan setelah menggunakan layanan digital. "Ya, perkiraan dari biasanya dapat Rp500 ribu sekarang jadi Rp800 ribu." ungkapnya.

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‎Mahasiswa IPB Menjadi Target Pasar

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‎Dalam menjalankan usahanya, Sate Cak Mawi menjadikan mahasiswa IPB Dramaga sebagai salah satu target pasar utama. Hal ini karena mahasiswa dinilai lebih terbiasa menggunakan pembayaran digital seperti QRIS. Selain itu, harga makanan yang terjangkau, mulai dari Rp15.000, menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan mahasiswa.

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‎Sate Cak Mawi menyediakan beberapa pilihan menu, di antaranya sate ayam, sate kambing, dan sop kambing. Dari berbagai menu yang ditawarkan, sate ayam menjadi produk paling diminati atau best seller oleh pelanggan.

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‎Kendala dalam Pemanfaatan Teknologi Digital

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‎Meskipun memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, penggunaan teknologi digital juga memiliki sejumlah kendala. Pemilik usaha mengungkapkan bahwa gangguan aplikasi atau error serta jaringan internet yang kurang stabil terkadang menghambat proses pemesanan dan transaksi.

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‎Kendati demikian, pemanfaatan teknologi digital tetap memberikan manfaat bagi perkembangan Sate Cak Mawi. Penggunaan QRIS dan berbagai layanan pesan antar menjadi bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebiasaan konsumen sekaligus membantu meningkatkan pendapatan usaha.

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‎Pengalaman Sate Cak Mawi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pelanggan, dan meningkatkan penjualan di tengah perkembangan bisnis kuliner.***

Penulis: Siti Khoerunnisa