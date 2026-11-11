Makan Japanese Food Berdua Cuma Rp50 Ribu di Bogor, Porsinya Mantap dan Rasanya Nagih!

RADAR BOGOR – Ingin menikmati makanan Jepang bersama pasangan atau bestie tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam? Ada tempat kuliner di Kota Bogor yang menawarkan aneka Japanese food dengan harga ramah di kantong.

Namanya Moguya Japanese Food yang berlokasi di Pasar Kebon Kembang Blok F, Pasar Anyar, Kota Bogor.

Menariknya, dengan bujet sekitar Rp50 ribu, pengunjung bisa menikmati Japanese Food di Bogor ini berdua. Pilihan menunya pun cukup beragam, mulai dari chicken katsu mentai rice hingga beef teriyaki.

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Salah satu menu yang bisa dicoba adalah Chicken Katsu Mentai Rice. Hidangan ini menyajikan ayam katsu dengan saus mentai yang menggugah selera. Menariknya, menu tersebut sudah dilengkapi sup dan es teh.

Selain itu, ada Beef Teriyaki yang cocok bagi pencinta olahan daging dengan cita rasa khas Jepang.

Advertisement Bagi yang ingin menikmati camilan, tersedia pula dimsum dengan baluran chili oil. Perpaduan tekstur dimsum dan sensasi pedas gurih dari chili oil dijamin membuat pengalaman makan semakin seru.

Tak hanya menawarkan variasi menu, Moguya Japanese Food juga menarik perhatian karena konsep kulinernya yang ramah untuk berbagai kalangan, termasuk anak muda yang ingin makan enak tanpa menguras isi dompet.

Lokasinya berada di Pasar Kebon Kembang Blok F Nomor D29/30, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Jadi, buat yang sedang mencari rekomendasi kuliner Jepang murah di Bogor, Moguya Japanese Food bisa masuk daftar tempat yang wajib dicoba.