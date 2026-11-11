Menikmati Nasi Goreng Pak Nur di Leuwiliang Bogor yang Bertahan Sejak 1990

RADAR BOGOR – Puluhan tahun, bukan waktu yang singkat untuk mempertahankan sebuah usaha kuliner.

Namun, bagi M. Nur, menjaga cita rasa sekaligus mengikuti perubahan zaman menjadi bagian dari perjalanan Nasi Goreng Pak Nur yang telah berdiri sejak 1990 di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Usaha yang berawal dari perjuangan orang tua tersebut kini terus berjalan di tengah persaingan bisnis kuliner.

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Menariknya, setelah puluhan tahun mengandalkan promosi konvensional, Nur mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan usahanya kepada lebih banyak pelanggan.

Berlokasi di Komplek Amanah Asri, Jalan Raya Karehkel, Nasi Goreng Pak Nur menjadi salah satu usaha kuliner yang mencoba beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan layanan digital.

Advertisement Berawal dari Usaha Keluarga, Bertahan Lebih dari Tiga Dekade

Perjalanan Nasi Goreng Pak Nur tidak lepas dari usaha yang dirintis orang tuanya.

Seiring waktu, Nur meneruskan bisnis keluarga tersebut hingga mampu bertahan selama lebih dari tiga dekade.

Dengan modal awal sekitar Rp20 juta, usaha ini terus dijalankan untuk melayani pelanggan dari kawasan sekitar maupun luar daerah.

Pada masa awal perkembangannya, promosi dilakukan dengan cara sederhana. Banner yang dipasang di depan gerai menjadi salah satu media untuk menarik perhatian calon pembeli.

Selain itu, pelanggan yang merasa cocok dengan cita rasa masakannya turut membantu memperkenalkan usaha tersebut kepada orang lain.