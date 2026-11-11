Joglo Tua di Cibungbulang Bogor Kini Jadi Tempat Nongkrong yang Asyik

RADAR BOGOR – Siapa sangka, bangunan joglo tua kini justru menjadi tempat favorit untuk berkumpul dan menikmati suasana santai.

Berada di kawasan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Java Coffee berhasil menghidupkan kembali bangunan klasik menjadi kafe dengan daya tarik yang berbeda.

Berlokasi di Jalan Ciaruteun Gardu Seri, Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Java Coffee menawarkan pengalaman nongkrong yang tidak hanya soal makanan dan minuman.

Advertisement Baca Juga: Kabar Gembira, Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Sebagian Sudah SI

Pengunjung juga diajak menikmati suasana bangunan tradisional Jawa yang menyimpan cerita panjang.

Di balik perubahan tersebut, ada gagasan sederhana dari sang pemilik, Azmi Nazwan, yakni mengubah pandangan masyarakat terhadap bangunan lawas yang kerap dikaitkan dengan kesan mistis.

Advertisement Joglo Asal Wonosobo yang Menemukan Kehidupan Baru

Bangunan joglo yang menjadi identitas utama Java Coffee ternyata bukan berasal dari Bogor.

Menurut Azmi Nazwan, bangunan bergaya klasik tersebut didatangkan dari Wonosobo, kemudian dirakit kembali di kawasan Cibungbulang.

Sebelum disulap menjadi tempat usaha, joglo itu sempat lama dikenal memiliki kesan menyeramkan.

Namun, sebuah kedai kopi di Yogyakarta justru memberikan inspirasi bagi Azmi untuk melihat bangunan tersebut dari sudut pandang berbeda.

Dari inspirasi itulah muncul ide untuk menghidupkan kembali joglo tua tersebut menjadi ruang berkumpul yang nyaman dan terbuka bagi masyarakat.