Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Joglo Tua di Cibungbulang Bogor Kini Jadi Tempat Nongkrong yang Asyik

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Panggung live music di area taman Java Coffe. (foto : Muhamad Putra Noer Walid)
Panggung live music di area taman Java Coffe. (foto : Muhamad Putra Noer Walid)

Advertisement

RADAR BOGOR – Siapa sangka, bangunan joglo tua kini justru menjadi tempat favorit untuk berkumpul dan menikmati suasana santai. 

Berada di kawasan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Java Coffee berhasil menghidupkan kembali bangunan klasik menjadi kafe dengan daya tarik yang berbeda.

Berlokasi di Jalan Ciaruteun Gardu Seri, Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Java Coffee menawarkan pengalaman nongkrong yang tidak hanya soal makanan dan minuman. 

Advertisement

Baca Juga: Kabar Gembira, Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Sebagian Sudah SI

Pengunjung juga diajak menikmati suasana bangunan tradisional Jawa yang menyimpan cerita panjang.

Di balik perubahan tersebut, ada gagasan sederhana dari sang pemilik, Azmi Nazwan, yakni mengubah pandangan masyarakat terhadap bangunan lawas yang kerap dikaitkan dengan kesan mistis.

Advertisement

Joglo Asal Wonosobo yang Menemukan Kehidupan Baru

Bangunan joglo yang menjadi identitas utama Java Coffee ternyata bukan berasal dari Bogor. 

Menurut Azmi Nazwan, bangunan bergaya klasik tersebut didatangkan dari Wonosobo, kemudian dirakit kembali di kawasan Cibungbulang.

Sebelum disulap menjadi tempat usaha, joglo itu sempat lama dikenal memiliki kesan menyeramkan. 

Namun, sebuah kedai kopi di Yogyakarta justru memberikan inspirasi bagi Azmi untuk melihat bangunan tersebut dari sudut pandang berbeda.

Dari inspirasi itulah muncul ide untuk menghidupkan kembali joglo tua tersebut menjadi ruang berkumpul yang nyaman dan terbuka bagi masyarakat.

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Dekat Taman Sempur Bogor, Ada Titik Kota Coffee yang Punya Menu Ketan Susu hingga Pancong

Dekat Taman Sempur Bogor, Ada Titik Kota Coffee yang Punya Menu Ketan Susu hingga Pancong

Titik Kota Coffee dekat Taman Sempur Bogor menawarkan suasana vintage, ketan susu Oreo cheese, pancong, serta menu berat untuk sarapan.

Genus Coffee and Boutique Bogor, Menikmati Kopi Nusantara dan Mengenal Kerajinan Tradisional

Genus Coffee and Boutique Bogor, Menikmati Kopi Nusantara dan Mengenal Kerajinan Tradisional

Genus Coffee and Boutique, Bogor, memadukan sajian kopi Nusantara dengan butik kerajinan tradisional seperti kain tenun.

Ngopi Sambil Menikmati Hamparan Sawah, Askara Coffee Kitchen Jadi Tempat Healing di Bogor

Ngopi Sambil Menikmati Hamparan Sawah, Askara Coffee Kitchen Jadi Tempat Healing di Bogor

Askara Coffee Kitchen menjadi salah satu cafe nyaman warga Bogor karena nongkrong di sana sambil menikmati hamparan sawah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer