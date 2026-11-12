Bukan Sekadar Tempat Ngopi, Kupi Kudai Bogor Tawarkan Suasana Taman yang Nyaman

RADAR BOGOR – Mencari tempat nongkrong dengan suasana asri dan nyaman di Kota Bogor? Kupi Kudai bisa menjadi salah satu pilihan menarik, terutama bagi pencinta kopi yang ingin menikmati waktu santai di tengah lingkungan hijau bernuansa taman.

Kupi Kudai yang berada di kawasan Menteng, Bogor Barat ini menawarkan konsep ruang terbuka dengan suasana yang dikelilingi berbagai tanaman hijau.

Berbeda dari kedai kopi pada umumnya yang lebih banyak mengandalkan ruangan tertutup, Kupi Kudai menghadirkan pengalaman bersantai dengan nuansa lebih dekat dengan alam.

Advertisement Area yang tersedia memberikan keleluasaan bagi pengunjung untuk memilih tempat duduk sesuai kebutuhan dan kenyamanan.

Baik datang bersama teman untuk berkumpul maupun menghabiskan waktu sambil mengerjakan berbagai aktivitas, suasana Kupi Kudai mendukung pengalaman nongkrong yang lebih santai.

Tidak hanya mengandalkan suasana tempat, Kupi Kudai juga menyediakan beragam pilihan menu untuk menemani waktu bersantai.

Advertisement Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Sebagian Sudah SI, Catat Batas Akhir Transaksi

Pilihan minumannya tidak terbatas pada sajian berbasis kopi, tetapi tersedia pula minuman lainnya, termasuk mocktail.

Sementara itu, untuk pilihan makanan, pengunjung dapat menikmati sejumlah menu dengan variasi yang cukup beragam.

Mulai dari pempek, pasta, hingga mi godog tersedia sebagai pilihan kuliner yang bisa dipesan untuk menemani secangkir kopi atau minuman favorit.

Kehadiran berbagai pilihan makanan dan minuman tersebut membuat Kupi Kudai tidak sekadar menjadi tempat berburu kopi.