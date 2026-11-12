Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Bukan Sekadar Tempat Ngopi, Kupi Kudai Bogor Tawarkan Suasana Taman yang Nyaman

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Kupi Kudai di kawasan Menteng, Bogor Barat, bisa menjadi salah satu pilihan.(Foto : Tiktok @kopikudai)
Kupi Kudai di kawasan Menteng, Bogor Barat, bisa menjadi salah satu pilihan. (Foto : Tiktok @kopikudai)

Advertisement

RADAR BOGOR – Mencari tempat nongkrong dengan suasana asri dan nyaman di Kota Bogor? Kupi Kudai bisa menjadi salah satu pilihan menarik, terutama bagi pencinta kopi yang ingin menikmati waktu santai di tengah lingkungan hijau bernuansa taman.

Kupi Kudai yang berada di kawasan Menteng, Bogor Barat ini menawarkan konsep ruang terbuka dengan suasana yang dikelilingi berbagai tanaman hijau.

Berbeda dari kedai kopi pada umumnya yang lebih banyak mengandalkan ruangan tertutup, Kupi Kudai menghadirkan pengalaman bersantai dengan nuansa lebih dekat dengan alam.

Advertisement

Area yang tersedia memberikan keleluasaan bagi pengunjung untuk memilih tempat duduk sesuai kebutuhan dan kenyamanan.

Baik datang bersama teman untuk berkumpul maupun menghabiskan waktu sambil mengerjakan berbagai aktivitas, suasana Kupi Kudai mendukung pengalaman nongkrong yang lebih santai.

Tidak hanya mengandalkan suasana tempat, Kupi Kudai juga menyediakan beragam pilihan menu untuk menemani waktu bersantai.

Advertisement

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Sebagian Sudah SI, Catat Batas Akhir Transaksi

Pilihan minumannya tidak terbatas pada sajian berbasis kopi, tetapi tersedia pula minuman lainnya, termasuk mocktail.

Sementara itu, untuk pilihan makanan, pengunjung dapat menikmati sejumlah menu dengan variasi yang cukup beragam.

Mulai dari pempek, pasta, hingga mi godog tersedia sebagai pilihan kuliner yang bisa dipesan untuk menemani secangkir kopi atau minuman favorit.

Kehadiran berbagai pilihan makanan dan minuman tersebut membuat Kupi Kudai tidak sekadar menjadi tempat berburu kopi.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Rekomendasi Coffee Shop di Bogor, Seanan Coffee Roasters untuk Nongkrong hingga Kerja

Rekomendasi Coffee Shop di Bogor, Seanan Coffee Roasters untuk Nongkrong hingga Kerja

Seanan Coffee Roasters menjadi salah satu pilihan coffee shop di Bogor untuk nongkrong dan WFC, dengan informasi seputar kopi.

Tempat Nongkrong Baru di Bogor, De Auntea Hadir dengan Konsep Coffee Shop Modern

Tempat Nongkrong Baru di Bogor, De Auntea Hadir dengan Konsep Coffee Shop Modern

De Auntea Coffee and Eatery menambah pilihan tempat nongkrong di Bogor sejak Maret 2026. Simak konsep kafe, pilihan menu, dan informasi lain

Taru Ground, Coffee Shop Baru di Bogor yang Punya Silent Room hingga 2 Ruang VIP

Taru Ground, Coffee Shop Baru di Bogor yang Punya Silent Room hingga 2 Ruang VIP

Ada lagi coffee shop di Bogor yang baru dan menunjang untuk WFC atau sekadar nongkrong bareng sahabat. Namanya Taru Ground.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer