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Kuliner

Bukan Sekadar Tempat Makan, Hopa Place Bogor Punya Fasilitas untuk Kumpul Keluarga

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Penulis: Yosep Awaludin
Hopa Place di kawasan Tegallega, Bogor Tengah menawarkan area indoor dan outdoor dengan pilihan hidangan serta minuman yang beragam. (Foto :Tiktok @Bite&Wander)
Hopa Place di kawasan Tegallega, Bogor Tengah menawarkan area indoor dan outdoor dengan pilihan hidangan serta minuman yang beragam. (Foto :Tiktok @Bite&Wander)

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RADAR BOGOR – Mencari tempat makan di Bogor yang menawarkan pilihan menu beragam sekaligus fasilitas lengkap untuk berkumpul? Hopa Place bisa menjadi salah satu destinasi kuliner yang patut masuk daftar kunjungan.

Berlokasi di Jalan Rumah Sakit I Nomor 1, kawasan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Hopa Place menghadirkan konsep restoran dengan pilihan area indoor dan outdoor.

Pengunjung bisa menentukan lokasi bersantap sesuai preferensi di Hopa Place, mulai dari ruangan dalam yang nyaman hingga area terbuka dengan suasana lebih santai. 

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Perpaduan kedua area tersebut memberikan pilihan suasana bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu di tengah kesibukan perkotaan.

Konsep yang ditawarkan juga membuat Hopa Place cocok dikunjungi untuk berbagai keperluan.

Mulai dari makan bersama keluarga, berkumpul dengan teman, hingga menggelar pertemuan informal.

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Hopa Place Bogor Tawarkan Menu Makanan dan Minuman Beragam

Tidak hanya mengandalkan suasana tempat, Hopa Place juga menghadirkan sejumlah pilihan kuliner untuk pengunjung.

Beberapa menu makanan yang diperkenalkan melalui publikasi kuliner di antaranya Nasi Goreng Sapi Cabe Ijo dan Rice Bowl Chicken Teriyaki.

Kedua hidangan tersebut bisa menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian nasi dengan cita rasa berbeda.

Sementara untuk pilihan minuman, tersedia Kopi Susu Hopa dan Es Matcha Latte. Ragam minuman tersebut dapat menjadi pelengkap saat bersantap maupun menikmati waktu santai bersama teman dan keluarga.

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Editor : Yosep Awaludin
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