Makin Ramai Pembeli, Es Teh Putri Parung Panjang Manfaatkan Teknologi Digital
Usaha yang dijalankan oleh Putri Ayu Kurniasih ini menawarkan beragam aneka minuman, mulai dari es teh, kopi, pop ice, hingga berbagai minuman segar lainnya dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan.
Sebelum memanfaatkan teknologi digital, usaha Es Teh Putri tidak seramai sekarang. Putri mengaku kesulitan dalam melakukan promosi karena hanya mengandalkan pembeli yang lewat di depan warungnya.
“Dulu jualan sepi, karena saya belum bisa promosi lewat media sosial. Pembeli hanya yang lewat saja, tidak ada yang tahu kalau di sini ada Es Teh Putri,” ujar Putri Ayu Kurniasih saat diwawancara, Kamis (13/11/2026).
Perubahan besar mulai dirasakan setelah Putri berani memanfaatkan digitalisasi. Ia kini aktif melakukan promosi melalui platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Selain itu, untuk memudahkan transaksi, ia juga sudah menggunakan pembayaran digital melalui QRIS dan payment lainnya.
Setelah go digital, semua menjadi semakin lancar dan semakin ramai. Pesanan tidak hanya datang dari warga sekitar Cibunar, tetapi juga dari pelanggan yang melihat promosi di media sosial dan sengaja datang untuk mencoba.
“Sekarang setelah pakai digitalisasi, alhamdulillah semuanya menjadi semakin lancar dan semakin ramai. Saya iklan lewat Facebook, TikTok, dan WA, pembeli jadi banyak yang datang. Bayar juga lebih gampang, bisa pakai QRIS,” katanya.
Kemudahan pembayaran digital membuat pelanggan tidak perlu lagi repot membawa uang tunai. Cukup dengan scan QRIS, transaksi selesai dalam hitungan detik. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan nyaman, terutama saat warung sedang ramai.
Saat ini, Es Teh Putri menyediakan berbagai pilihan minuman seperti es teh original, es teh varian rasa, kopi, pop ice, dan minuman segar lainnya. Usaha ini buka setiap hari dan menjadi tempat favorit warga untuk melepas dahaga dengan harga ramah di kantong.
Putri berharap usahanya dapat terus berkembang dan semakin dikenal luas berkat digitalisasi.
“Saya berharap ke depannya Es Teh Putri bisa semakin ramai dan semakin banyak yang kenal, karena sekarang jualan sudah dibantu digital,” tutupnya.***
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