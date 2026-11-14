Gunakan Teknologi Digital, Omzet Kedai Japlak Mang Asep di Bogor Alami Kenaikan
Dengan memanfaatkan fitur siaran langsung (live streaming) TikTok serta sistem pembayaran digital QRIS, usaha yang dirintis dari modal terbatas ini berhasil mencatatkan peningkatan omzet yang signifikan.
Usaha kuliner yang dibuka oleh Mang Asep sejak tahun 2020 ini berfokus pada kuliner kekinian berbahan dasar aci yang menyasar kalangan anak muda hingga masyarakat umum.
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Pada awal merintis, Mang Asep memulai usahanya dengan perkiraan modal awal sekitar Rp1.500.000 yang dialokasikan untuk kebutuhan perlengkapan gerobak sederhana, peralatan memasak, serta bahan baku awal.
Untuk menarik minat pembeli, ia menghadirkan dua varian menu utama yang menjadi andalan, yakni Japlak Kuah dengan racikan bumbu rempah pedas gurih, serta Japlak Karamel yang menawarkan sensasi rasa manis legit dan gurih.
Sebelum mengenal digitalisasi, operasional bisnis dijalankan sepenuhnya secara konvensional. Penjualan hanya mengandalkan pembeli yang melintas di sekitar lapak di Desa Banjarsari dan promosi dari mulut ke mulut antarwarga sekitar.
Seluruh transaksi pun masih dilakukan secara tunai dengan pencatatan manual sederhana. Pada fase awal tersebut, rata-rata omzet harian yang diperoleh berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000 per hari.
Perubahan signifikan mulai terjadi setelah Mang Asep mengadopsi teknologi digital dalam pemasaran dan transaksi. Ia memanfaatkan fitur Live TikTok untuk menayangkan aktivitas memasak dan meracik bumbu japlak secara langsung, yang sukses menarik perhatian warganet di sekitar Ciawi hingga wilayah Bogor lainnya.
Di sisi layanan transaksi, penerapan kode pembayaran QRIS mempermudah pelanggan yang datang langsung ke lokasi untuk bertransaksi tanpa perlu uang tunai.
Dampak dari langkah digitalisasi tersebut langsung terasa pada pendapatan usaha. Setelah aktif berpromosi melalui Live TikTok dan menyediakan layanan QRIS, jumlah pembeli harian meningkat drastis hingga mendongkrak omzet harian menjadi kisaran Rp500.000 sampai Rp800.000 per hari, atau naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum menggunakan platform digital.
"Dulu waktu awal buka tahun 2020 modalnya pas-pasan dan cuma nunggu pembeli yang lewat saja, sehari dapat sekitar dua ratusan ribu rupiah sudah alhamdulillah," ujar Mang Asep saat ditemui di lokasi usahanya di Desa Banjarsari, Ciawi, Bogor.
"Tapi setelah coba live di TikTok sambil masak, ternyata banyak yang penasaran dan datang langsung cari lokasi lapak kami. Pakai QRIS juga sangat membantu karena pembeli sekarang lebih sering tidak bawa uang tunai, jadi transaksi lebih cepat dan alhamdulillah omzet harian sekarang bisa naik dua sampai tiga kali lipat," sambungnya.
Keberhasilan Kedai Japlak Mang Asep dalam mengintegrasikan promosi media sosial dan sistem pembayaran non-tunai menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital mampu mendorong skala bisnis UMKM lokal menjadi lebih berdaya saing dan menguntungkan.***
Penulis: Dewi Nandani
Program Studi: Bisnis Digital/ITB Vinus Bogor
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