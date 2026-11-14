Gunakan Teknologi Digital, Omzet Kedai Japlak Mang Asep di Bogor Alami Kenaikan

‎"Dulu waktu awal buka tahun 2020 modalnya pas-pasan dan cuma nunggu pembeli yang lewat saja, sehari dapat sekitar dua ratusan ribu rupiah sudah alhamdulillah," ujar Mang Asep saat ditemui di lokasi usahanya di Desa Banjarsari, Ciawi, Bogor.

"Tapi setelah coba live di TikTok sambil masak, ternyata banyak yang penasaran dan datang langsung cari lokasi lapak kami. Pakai QRIS juga sangat membantu karena pembeli sekarang lebih sering tidak bawa uang tunai, jadi transaksi lebih cepat dan alhamdulillah omzet harian sekarang bisa naik dua sampai tiga kali lipat," sambungnya.