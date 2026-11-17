RADAR BOGOR – Mencari tempat makan, dengan pilihan lauk tradisional yang beragam sekaligus fasilitas ibadah yang nyaman?

Warung Nasi Saung Abah di kawasan Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Berlokasi di Jalan Bukit Pelangi Nomor 89, Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Saung Abah menawarkan pengalaman bersantap dengan konsep prasmanan.

Pengunjung bebas memilih sendiri aneka hidangan yang tersedia, mulai dari lauk rumahan hingga beragam sayuran dan lalapan khas Nusantara.

Keistimewaan tempat makan ini bukan hanya terletak pada pilihan menunya.

Advertisement Di bagian belakang warung, tersedia musala dengan konsep bangunan menyerupai pondok, lengkap dengan perlengkapan ibadah, serta fasilitas toilet yang dapat digunakan pengunjung.

Kombinasi makanan tradisional dan fasilitas tersebut, membuat Saung Abah menjadi pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan sekaligus beristirahat sejenak saat berada di kawasan Gunung Geulis.

Prasmanan dengan Pilihan Lauk Tradisional yang Menggugah Selera

Begitu memasuki area penyajian makanan, pengunjung langsung disuguhi beragam pilihan lauk dan sayuran.

Sistem prasmanan memungkinkan setiap orang menentukan sendiri makanan sesuai selera dan porsi yang diinginkan.

Pengelola Saung Abah, Ana menjelaskan, pengunjung dapat mengambil makanan sendiri dari hidangan yang telah disediakan.